США пригрозили отключить немецкие банки от доллара за нарушение санкций против РФ 2 21.05.2024, 19:08

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Минфин США предупредил банки Германии о возможном введении вторичных санкций вплоть до закрытия доступа к американской финансовой системе за нарушение ограничительных мер против России. Как сообщает Reuters, такое заявление озвучила глава ведомства Джаннет Йеллен на встрече с немецкими банкирами во Франкфурте-на-Майне.

Топ-менеджеры кредитных организаций ФРГ должны «принять повышенные меры» и «усилить внимание к попыткам обхода санкций со стороны России», заявила Йеллен, в прошлом возглавлявшая Федеральную резервную систему США. Она напомнила банкирам о новых полномочиях американского Минфина, который с декабря прошлого года может вводить вторичные санкции против банков, которые содействуют операциям, связанным с российским ВПК.

«Россия продолжает закупать чувствительные товары и расширять мощности для их производства внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и быть смелее», — сказала Йеллен.

В рамках новых полномочий американский Минфин уже добился ограничения платежей для российских компаний со стороны банков стран, которые Кремль называет «дружественными». Среди них — крупнейший торговый партнер России Китай, а также главные «антисанкционные хабы» — Турция и ОАЭ.

На прошлой неделе предупреждение от американского Минфина получила австрийская группа Raiffeisen Bank International, российская «дочка» которой остается главной финансовой артерией, связывающей экономику РФ с миром. Из-за Райффайзенбанка, который остается крупнейшим западным банком на российском рынке, RBI может потерять доступ к американской финансовой системе, а с ней — к операциям в американской валюте, говорилось в письме, которое подписал замминистра финансов США Уолли Адеймо. Он также указал на то, что RBI расширяет бизнес в России вопреки обещаниям его свернуть, что «противоречит интересам национальной безопасности США».

Европейский Центробанк опасается американских санкций против европейских банков, продолжающих работать в РФ, и требует от них ускорить уход из страны, рассказали Financial Times знакомые с ситуацией источники. По их словам, письма из ЕЦБ получили все кредитные организации с российским присутствием. Им дано указание в месячный срок представить стратегию по сворачиванию бизнеса в РФ.

От Райффайзенбанка ЕЦБ уже потребовал к 2026 году сократить на две трети российский бизнес, включая кредитование и объем переводов для россиян и компаний. Аналогичные лимиты Европейский ЦБ выставил итальянской группе UniCredit, чей дочерний банк (ЮниКредит Банк) наряду с Райффайзенбанком входит в топ-20 крупнейших в России и имеет статус системно значимого.

Все европейские банки зарабатывают в России больше, чем до начала войны, отмечает Bloomberg. Прибыль Райффайзенбанка утроилась и достигла в прошлом году 1,8 млрд евро; прибыль ЮниКредит Банка по сравнению с 2021 годом выросла в 3,3 раза, до 890 млн евро, венгерского OTP Bank — в 2,75 раза, до 330 млн евро. Нидерландский ING в прошлом году заработал в России 150 млн евро, итальянский Intesa — 140 млн евро, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — 40 и 50 млн евро соответственно.