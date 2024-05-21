Украинский боец с позывным «Люцифер» ликвидировал более 200 оккупантов 4 21.05.2024, 20:29

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В подразделении его называют универсальным солдатом.

Старшего солдата 10-й ОГШБ «Эдельвейс» Дмитрия с позывным «Люцифер» называют в подразделении универсальным солдатом — он разведчик, снайпер, оператор дронов.

«Люцифер», который в 10-ю ОГШБ пришел после 12-летней жизни в Италии, поделился увлекательными историями из своего боевого опыта.

«В один момент во время коронавируса не получилось с бизнесом — все накрылось. У меня был побратим, который служил во взводе снайперов. Я с ним сконтактировался. Он приезжал ко мне тогда и я решил пойти служить к нему. Как говорится, укусить другой жизни... Укусил», - рассказывает Дмитрий о начале военной службы с присущими ему юмором и иронией.

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