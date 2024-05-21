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Белорус поджег жену с любовником, которых застал в постели

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  • 21.05.2024, 20:53
  • 3,278
Белорус поджег жену с любовником, которых застал в постели

Происшествие случилось в Свислочском районе.

В Свислочском районе посиделки с алкоголем закончились трагедией: мужчина поджег жену и ее гостя, пишет Blizko.by.

Все началось с того, что 36-летняя сельчанка поехала по делам в Гродно, но вернулась домой к мужу и детям уже через пару часов. Правда, приехала не одна, а в компании 35-летнего мужчины.

Трио стало выпивать. В разгар застолья хозяйка заявила мужу, что теперь это ее любовник и он будет жить с ними. 46-летний супруг подумал, что это шутка, и ушел на заправку за добавкой, а вернувшись, застал парочку в постели.

В пылу ярости мужчина принес из гаража бензин, облил одеяло, под которым спали неверная жена и ее кавалер, и бросил спичку. Все вспыхнуло.

Пожар увидела дочь пары, она вызвала скорую и милицию. Поджигателя задержали. Потерпевших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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