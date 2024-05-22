Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились 22.05.2024, 2:11

Владимир Зеленский

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, запись которого 21 мая в YouTube опубликовал Офис президента, заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек.

На вопрос журналиста, считает ли Зеленский, что справился со своей работой в течение пяти лет президентства, глава государства ответил: «Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются».

Президент Украины также отметил, что не может сам оценивать свою деятельность.

«Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны, и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость, она всегда где-то посередине», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что рад быть президентом народа, который не «повернулся спиной» и принял выпавшие ему вызовы.

«Я горжусь, что я президент Украины – вот мое отношение к этим пяти годам», – резюмировал Зеленский.

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако в ст. 19 закона Украины о правовом режиме военного положения отмечено, что в условиях военного положения (этот режим в Украине действует с 24 февраля 2022 года) запрещено проводить президентские и парламентские выборы.