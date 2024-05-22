СМИ: Герасимов начал «сливать» генералов Шойгу 22.05.2024, 7:53

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Валерий Герасимов

В деле об аресте взбунтовавшегося генерала Попова появился интересный нюанс.

Средства массовой информации активно освещают событие об аресте очередного генерала Шойгу, который произошел буквально сразу после изменений верхушки кадров в Минобороны.

Российский ТГ-канал «Кремлевская табакерка» подтвердил арест и снятие с должности уже бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, сообщает «Диалог.UA».

Насколько известно, ранее генерал Попов поддержал требование генерала Теплинского о немедленной отставке Сергея Шойгу и главу российского Генштаба Герасимова.

Собеседники издания утверждают, что действующий секретарь Совета безопасности, а также «вечный» глава Генерального штаба РФ не забыли Попову его собственную позицию.

Также была приведена цитата собеседника: «Герасимов является весьма мудрым генералом, весьма мудрым. Есть информация, что он Белоусову передал несколько очень интересных папок. Что в этих папках именно, не знает пока никто. Однако множество сейчас в ожидании чисток среди генералитета РФ. По всей видимости, Попов стал первой жертвой».

Согласно информации иного источника, в рядах бывших соратников Сергея Шойгу также сейчас наблюдается напряженная обстановка. Он заявил: «Шойгу слишком быстро ушел, в результате много кто оказался в подвешенном состоянии, не имея никаких гарантий».

Помимо прочего, собеседники канала заявили, что Герасимов пользуется авторитетом у военных. В том числе, это связано с тем, что новый глава Минобороны РФ является глубоко гражданской личностью, он не имеет понимания военного дела и реальных нужд военнослужащих.