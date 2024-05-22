Громкий провал России: появилось видео с Путиным 1 22.05.2024, 8:07

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Глава РФ из-за Мишустина оказался в унизительном положении.

В социальных сетях продолжают смеяться над презентацией «новых» моделей «российской» «Волги», которые на самом деле оказались полностью китайскими автомобилями компании Changan.

Пытаясь показать развитие собственного автопрома, россияне представили машины под брендом «Волга».

Однако аферу быстро удалось разоблачить даже российскому премьеру Мишустину, который не стал скрывать своих эмоций и высказал критику прямо на публике.

Пользователи социальных сетей, журналисты и известные блогеры называют произошедшее «унизительным зрелищем».

Более того, российское издание The Insider напоминает заявление Путина 2023 года, по словам которого, Россия, несмотря на уход западных компаний, якобы сама может производить то, что вчера еще не могла.

Пытаясь сгладить скандал, российские СМИ позже заявили, что в этот раз в «российском автомобиле» будет отечественный бампер и решетка радиатора.

Россия, несмотря на уход западных компаний, сама может производить то, что вчера еще не могла, заявлял Путин в 2023 году.



Но в 2024-м Мишустин все еще спрашивает, почему в «импортозамещенной» Волге — китайский руль (и не только руль). pic.twitter.com/wdoPvQn7zO — The Insider (@the_ins_ru) May 21, 2024

«Ну хотя бы руль сделайте российским, вы же можете!» - выпрашивал предъявить хоть какой-то успех Мишустин.

«И все. Без шуток, достижение «возрожденного автопрома» - это бампер, решетка и шильдики», - пишут пользователи.