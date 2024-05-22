В российском правительстве заявили о «невозможности» защитить от дронов НПЗ 3 22.05.2024, 17:31

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РФ тратит огромные деньги на средства защиты от БПЛА.

Российские власти не могут полностью защитить предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак украинских беспилотников, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет The Moscow Times.

«Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭК, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — сказал Новак в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Несмотря на это, по его словам, российские энергетические объекты быстро восстанавливаются после атак, а власти и компании совершенствуют «различные механизмы, технологии защиты» от дронов. «Эта работа идет в постоянном режиме», — подчеркнул Новак.

За последний год крупнейшие энергетические компании России потратили не менее 1 млрд росс. руб. на закупку средств противодействия беспилотникам, подсчитали «Важные истории» на основе тендеров «Роснефти», «Лукойла», «Башнефти», Славнефти» и «Транснефти».

Однако антидроновые ружья, стационарные системы радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотников, а также натянутые сетки, которые должны задерживать летающие объекты, не помогли обезопасить НПЗ.