Мегаскандал в МВД Беларуси: капитан руководил бандой, которая в балаклавах грабила дальнобойщиков 9 23.05.2024, 8:03

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Сотрудник уголовного розыска лично участвовал в налетах.

КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, о задержании которой на днях отрапортовали силовики.

В отчете Министерства внутренних дел от 20 мая 2024 года рассказывается о задержании пятерых жителей Орши. Они обворовывали фуры на стоянках по всей Беларуси.

Пока водитель спал в кабине, преступники взламывали замок грузового отсека, загружали свой микроавтобус краденым товаром — от техники до питания, — и уезжали с места преступления. Украденное потом продавали в России или пользовались им сами.

Говорится о шести эпизодах, а также упоминается использование раций и балаклав.

Но это неполная информация, которая скрывает тонкий момент.

По информации «Нашай Нівы», схваченные оршанские участники банды после задержания выдали личность другого сообщника, который и сделал схему возможной — через свой специфический доступ к информации и знание методов конспирации.

Как оказалось, глава банды налетчиков — 27-летний капитан Докшицкого уголовного розыска Михаил Згирский.

По информации «Нашай Нівы», Згирский не только доводил участникам банды информацию о ходе расследований уголовных дел по совершенным эпизодам и принимал участие в планировании грабежей, но и сам участвовал в этих налетах.

В квартире Згирского нашли другое, отличное от табельного, оружие, которое фигурировало в заявлениях потерпевших. А также одежду из ориентировок и балаклаву.

Сам Згирский родом из близкого к Орше Толочина и якобы давно находился в отношениях с криминализированными земляками.

Уголовное дело находится на особом контроле у руководителей МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и КГБ. Другие сотрудники уголовного розыска Докшицкого РОВД временно отстранены от службы и проверяются на предмет причастности к криминалу.

Сразу после задержания Згирского в районе даже заменили милицейское начальство.

Следует также отметить, что Згирский принимал участие в политических репрессиях, задерживая невиновных граждан за участие в акциях протеста и выражение несогласия с режимом Александра Лукашенко.