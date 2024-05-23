Мегаскандал в МВД Беларуси: капитан руководил бандой, которая в балаклавах грабила дальнобойщиков

Мегаскандал в МВД Беларуси: капитан руководил бандой, которая в балаклавах грабила дальнобойщиков9
- 23.05.2024, 8:03
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Сотрудник уголовного розыска лично участвовал в налетах.
КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, о задержании которой на днях отрапортовали силовики.
В отчете Министерства внутренних дел от 20 мая 2024 года рассказывается о задержании пятерых жителей Орши. Они обворовывали фуры на стоянках по всей Беларуси.
Пока водитель спал в кабине, преступники взламывали замок грузового отсека, загружали свой микроавтобус краденым товаром — от техники до питания, — и уезжали с места преступления. Украденное потом продавали в России или пользовались им сами.
Говорится о шести эпизодах, а также упоминается использование раций и балаклав.
Но это неполная информация, которая скрывает тонкий момент.
По информации «Нашай Нівы», схваченные оршанские участники банды после задержания выдали личность другого сообщника, который и сделал схему возможной — через свой специфический доступ к информации и знание методов конспирации.
Как оказалось, глава банды налетчиков — 27-летний капитан Докшицкого уголовного розыска Михаил Згирский.
По информации «Нашай Нівы», Згирский не только доводил участникам банды информацию о ходе расследований уголовных дел по совершенным эпизодам и принимал участие в планировании грабежей, но и сам участвовал в этих налетах.
В квартире Згирского нашли другое, отличное от табельного, оружие, которое фигурировало в заявлениях потерпевших. А также одежду из ориентировок и балаклаву.
Сам Згирский родом из близкого к Орше Толочина и якобы давно находился в отношениях с криминализированными земляками.
Уголовное дело находится на особом контроле у руководителей МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и КГБ. Другие сотрудники уголовного розыска Докшицкого РОВД временно отстранены от службы и проверяются на предмет причастности к криминалу.
Сразу после задержания Згирского в районе даже заменили милицейское начальство.
Следует также отметить, что Згирский принимал участие в политических репрессиях, задерживая невиновных граждан за участие в акциях протеста и выражение несогласия с режимом Александра Лукашенко.