Ученые: Инопланетная жизнь на самом деле фиолетовая 1 23.05.2024, 9:06

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Зеленые человечки – это просто вымысел?

Исследуя космос на предмет потенциально пригодных для жизни миров, ученые искали зеленый цвет – ведь он цвет жизни на Земле. Но впоследствии предположили: на дальних планетах он может иметь другие оттенки.

К примеру, фиолетовый, считают ученые, которые начали изучать микроорганизмы данного цвета. Результаты своих исследований ученые опубликовали в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фиолетовые и пурпурные бактерии встречаются у некоторых из самых экстремальных сред на нашей планете. Исследователи собрали и вырастили образцы бактерий и измерили длину волны отражаемого света.

Идея состоит в том, чтобы добавить в базу данных возможные признаки жизни, которые будущие астрономы смогут искать в других мирах.

«Существует такой вариант жизни. Мы не должны пренебрегать им только потому, что он не зеленый», - говорит соавтор исследования Лиза Калтенеггер, астроном из Корнельского университета и автор новой книги о чужих мирах.

Почему фиолетовый?

Задолго до того, как у нас появились растения, окрашивающие наш мир зеленым, Земля была трудным местом для жизни. Причиной этого была нехватка кислорода и экстремальные температуры.

Но в этих серьезных условиях могут развиваться фиолетовые бактерии.

Вместо использования хлорофилла, который большинство растений использует для фотосинтеза, пурпурным бактериям требуется бактериохлорофилл и каротиноиды, что позволяет им выполнять фотосинтез в условиях слабого освещения и низкого содержания кислорода.

В исследовании 2018 года ученые пришли к выводу, что фиолетовые археи – еще один тип микроорганизмов, которые используют для фотосинтеза молекулу под названием сетчатка – могли доминировать на нашей планете до того, как она наполнилась кислородом.

Авторы научной статьи Monthly Notices of the Royal Astronomical Society добавили спектральные данные 20 видов фиолетовых бактерий, собранных в озерах и болотах. Исследователи измерили длину волны отражающего бактерии света и смоделировали, как эти узоры могут выглядеть на далекой планете.

Результатом является коллекция световых сигнатур, которую команда добавляет в базу данных. Эти данные общедоступны, и ученые могут использовать эти подписи для собственных проектов.

Цвет как сигнал с других планет

Астрономы ищут жизнь на других планетах с помощью маркеров, называемых биосигнатурами. Цвет поверхности планеты может быть одной из таких биосигнатур. Чтобы увидеть это, астрономы используют технику, называемую спектроскопией отраженного света.

«Но этот тип наблюдения невозможно осуществить с помощью телескопов, которые у нас есть сегодня», — говорит Эдвард Швитерман, астроном Калифорнийского университета Риверсайд.

К примеру, космический телескоп Джеймса Вебба может обнаруживать только биосигнатуры в атмосфере экзопланеты. К примеру, увидеть, есть ли в ней кислород, метан и другие газы. Он не способен измерить свет, отраженный от поверхности планеты.

Исследователи надеются, что это под силу таким проектам как Чрезвычайно большой телескоп Чили и Обсерватория NASA Habitable World. Они имеют целью получить изображение этих измерений на уровне поверхности. Планируется, что обсерватории будут работать до конца 2030 года.

Внеземное биоразнообразие

Понимание фиолетовой жизни на Земле также расширяет представление о жизни в других местах.

Многие пригодные для существования скалистые планеты вращаются вокруг звезд, известных как красные солнца – менее тусклых версий желтого солнца в нашей Солнечной системе. Фиолетовые организмы способны использовать лучи низкой энергии, излучающие эти красные солнца – самый распространенный тип звезд, по словам ученых.

«Все удивительное биоразнообразие, которое у нас есть, мы должны изучить, чтобы дать нам инструменты для поиска жизни на других планетах. Биоразнообразие необходимо в астрономии», — говорят ученые.