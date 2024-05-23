18-летний сын Кадырова «забрал» должность у Магомета Даудова 23.05.2024, 15:20

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Экс-спикер парламента Чечни лишился второго поста за неделю.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом грозненского футбольного клуба «Ахмат». О назначении 18-летнего Кадырова сообщил Магомед Даудов, ранее занимавший эту должность.

На прошлой неделе Даудов также объявил, что досрочно покидает пост спикера парламента Чечни, который он занимал почти девять лет.

Старший сын Рамзана Кадырова ранее на этой неделе был назначен министром спорта Чечни, а до этого возглавлял республиканское министерство по делам молодежи. С ноября 2023 года, когда Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет, он сменил уже третью должность в правительстве республики.

В сегодняшнем сезоне российской премьер-лиги «Ахмат» досрочно финишировал на 10-м месте. С августа 2023 года по начало апреля 2024 года главным тренером был экс-игрок сборной Беларуси Мирослав Ромащенко.