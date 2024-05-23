Белорус выиграл в покер почти $5 миллионов долларов 2 23.05.2024, 22:38

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Николай Воскобойников

Николай Воскобойников выступает на турнирах редко, но метко.

Белорусский предприниматель Николай Воскобойников выиграл крупный турнир по покеру в Черногории. За победу в финале он получил колоссальную сумму — 4,737 млн долларов, передает «Наша Нiва».

Воскобойников победил на главном событии турнира престижной серии Triton Super High Roller Series в Черногории. Для участия в турнире игроки делали взнос в 125 тыс. долларов.

Белорус последнее время выступает на крупных турнирах редко. Однако почти всегда он доходит до решающих столов. В финале этого турнира он обыграл черногорца Деяна Каладжурджевича. В шести турнирах серии он четырежды попадал в финал — и теперь одержал первую победу.

«Это действительно потрясающее чувство. У меня было хорошее предчувствие несколько месяцев назад. Мысль о победе пришла мне во сне», — поделился ощущениями Воскобойников.

37-летний покерист при этом отметил, что почти 5 млн долларов — это не те деньги, которые изменят его жизнь.

В рейтинге на конец прошлого года Воскобойников был пятым среди белорусских покеристов по призовым за карьеру — на тот момент он заработал 2,773 млн долларов.

Неделю назад на этом же турнире в Черногории, но не в главном событии, другой белорус Алексей Ласовский выиграл 1,3 млн долларов.