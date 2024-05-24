В Полтавской области разрушается дамба на Кременчугском водохранилище 24.05.2024, 6:17

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Из-за российских обстрелов.

В Полтавской области из-за высокого уровня воды в Днепре разрушается защитная дамба на Кременчугском водохранилище. В частности, одна из деревень может остаться без сообщения с сушей.

Об этом заявил председатель Градижской громады Мирослав Носа в интервью «Суспільне».

На дамбе Кременчугского водохранилища образовались аварийные участки. Их вызвал высокий уровень воды в Днепре.

Он подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым днем.

«Железобетонная конструкция уже ломается и падает. Видно, что все эти плиты уже висят в воздухе, вся основа их вымыта. В этом году они все упадут, и фактически вода подойдет вплотную к дороге», — рассказал он.

Протяженность дамбы составляет 13 километров, из них около двух километров — аварийные участки. Ближе всего к опасной зоне расположены села Мозолиевка и Шушвалика. Для последнего дамба — это единственный путь на сушу.

«Ни школьный автобус, ни дети в школу, ни продукты, ни медицина, ничего. И в дальнейшем будут подтапливаться все села, которые расположены по другую сторону дамбы — поля и села вплоть до Семеновской общины», — рассказал Носа.

В Укргидроэнерго на запрос «Суспільне» сообщили, что повышенный уровень воды в Кременчугском водохранилище связан с высокой водностью Днепра и Десны зимой и весной, а также с обстрелами со стороны России.

По словам Черкасского управления защитных массивов днепровских водохранилищ Александра Бовсуновского, дамбу будут укреплять горной массой. В настоящее время отремонтировали часть аварийного участка возле села Мозолиевка, рассказала заместитель начальника Регионального офиса водных ресурсов в Полтавской области Светлана Соколовская.