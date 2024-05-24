Стали известны цели внезапного визита Путина в Беларусь 7 24.05.2024, 7:56

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Он обсудил их с правительством РФ перед вылетом в Минск.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с Александром Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин сказал, что перед вылетом в Минск обсудил с правительством РФ все направления сотрудничества с Беларусью.

Напомним, 21 мая Российская Федерация начала проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. Военные будут использовать комплексы «Искандер» и ракеты «Кинжал».