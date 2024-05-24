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Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление о мире в Украине

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  • 24.05.2024, 9:57
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Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление о мире в Украине

Eсть важный нюанс по РФ.

23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление по решению войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. В частности, они считают, что конференция должна проходить только при участии РФ.

Об этом сообщает CNN Brasil.

Так, главный советник президента Бразилии Селсо Аморим встретился 23 мая в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И, как говорится в заявлении правительства Бразилии, в поисках «политики решения проблемы» относительно так называемого «кризиса» в Украине и деэскалации ситуации.

Среди общих договоренностей, на которые ссылаются Китай и Бразилия, то, что оба они «поддерживают международную мирную конференцию, которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех соответствующих сторон, в дополнение к справедливому обсуждению всех планов мира».

По словам пресс-службы Аморима, Бразилия и Китай теперь «должны привлечь дружественные страны к организации» встречи.

Другие «общие договоренности» во многом воспроизводят то, что китайская дипломатия защищала на встречах своего специального представителя на переговорах, посвященных войне в Украине. К примеру, отказ от использования оружия массового поражения и атак на АЭС.

В частности, Бразилия и Китай в совместном коммюнике считают, что для деэскалации конфликта необходимо придерживаться трех принципов:

нерасширение поля боя;

недопущение эскалации боевых действий;

ненагнетание ситуации хоть любой из сторон.

Заканчивая тему войны, Китай и Бразилия выступают за избегание, в общем, согласно обнародованному документу, «разделения мира на изолированные политические или экономические группы». Это, как отмечается, часть усилий Китая и Бразилии, чтобы предотвратить новую холодную войну.

Согласно заявлению, обе страны призывают к мобилизации для «укрепления международного сотрудничества» в таких секторах, как энергетика, торговля и продовольственная безопасность. Также «безопасность критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы и подводные оптические кабели, чтобы защитить стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей».

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