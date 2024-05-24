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В Беларуси уволили руководительницу, которая «переплюнула» Лукашенко

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  • 24.05.2024, 10:05
  • 8,388
В Беларуси уволили руководительницу, которая «переплюнула» Лукашенко
Ирина Грушова

Подробности.

В хореографическом ансамбле «Харошкі» сменилось руководство. Художественным руководителем коллектива стала Ирина Грушова, написало пропагандистское издание «СБ. Беларусь сегодня». Ее фамилия также появилась на сайте коллектива.

Грушова — артистка балета высшей категории, в «Харошках» работает почти четверть века.

Новое назначение означает, что своей должности лишилась Валентина Гаевая, которая была худруком с момент создания коллектива, отмечает zerkalo.io.

50 лет назад, в январе 1974 года, в Минске при Белгосфилармонии начал работу ансамбль «Харошкі». Его создателями стали хореографы Валентина Гаевая и Николай Дудченко. Первая из них до сих пор оставалась бессменной художественной руководительницей ансамбля.

Валентине Гаевой в этом году исполнится 88 лет. Она стала руководителем на 20 лет раньше, чем к власти в Беларуси пришел Александр Лукашенко.

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