Путин прибыл в Минск в сопровождении двойника 20 24.05.2024, 11:23

18,450

Но не человека.

Самолет Владимира Путина по пути в Минск сопровождал борт-двойник. Дублирующий лайнер приземлился в национальном аэропорту Минск на 12 минут раньше самолета, которым прилетел Путин, пишет zerkalo.io.

Борт Владимира Путина Ил-96−300ПУ (рейс RA-96021) совершил посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая в 23.10. До этого, в 22.58, приземлился его борт-двойник. Оба самолета сопровождали четыре истребителя. Два из них — самолеты Военно-воздушных сил Беларуси и два — Военно-космических сил России.