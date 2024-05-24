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Путин прибыл в Минск в сопровождении двойника

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  • 24.05.2024, 11:23
  • 18,450
Путин прибыл в Минск в сопровождении двойника

Но не человека.

Самолет Владимира Путина по пути в Минск сопровождал борт-двойник. Дублирующий лайнер приземлился в национальном аэропорту Минск на 12 минут раньше самолета, которым прилетел Путин, пишет zerkalo.io.

Борт Владимира Путина Ил-96−300ПУ (рейс RA-96021) совершил посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая в 23.10. До этого, в 22.58, приземлился его борт-двойник. Оба самолета сопровождали четыре истребителя. Два из них — самолеты Военно-воздушных сил Беларуси и два — Военно-космических сил России.

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