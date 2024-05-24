СМИ: Венгрия хочет пересмотреть свое членство в НАТО 11 24.05.2024, 13:31

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Орбан оценил перспективы нападения РФ на Европу.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии каждую пятницу дает интервью на одной из государственных радиостанций — Kossuth Rádió. В этот раз он говорил о войне в Украине и перспективе нападения РФ на страны НАТО. Об этом пишет Telex.

Орбан заявил, что сейчас Венгрия активно оснащает свою армию, заявив, что «не наличие армий ведет к войне, а их отсутствие».

«Для самообороны необходима армия, солдаты и подготовка», – сказал Орбан, добавив, что венгерская армия пока недостаточно сильна, но они движутся в правильном направлении.

Он сказал, что один из самых важных вопросов заключается в том, остановится ли Россия, если она победит Украину.

«Если бы русские были достаточно сильны, чтобы победить украинцев, они бы уже победили. Но мы этого не видим. Сила НАТО несопоставима с силой Украины. НАТО в сто, а может быть, в тысячу раз больше, поэтому я не думаю, что логично предполагать, что Россия, которая не может справиться даже с Украиной, вдруг придет и, бац, сожрет весь западный мир», – пояснил Орбан, заявив, что, по его мнению, шансы на то, что кто-либо нападет на страну-члена НАТО, крайне малы.

Он также отметил, что НАТО является оборонительным союзом, и повторил что российско-украинская война это конфликт между двумя славянскими народами.

«Существует тревожное сходство между настроениями перед Первой и Второй мировыми войнами и нынешней атмосферой. То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас в большей степени в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своего рода настройкой на возможный прямой военный конфликт, мы можем смело назвать это подготовкой Европы к войне», – сказал Орбан.

Говоря о поддержке Украины со стороны ЕС, он задался вопросом: «Сколько еще оружия мы собираемся отправить? Сколько еще денег мы собираемся послать?».

Орбан считает, что это может вскоре привести к столкновению между НАТО, ЕС и Россией и это он считает «мрачной перспективой». Но он отметил, что Венгрия продолжает соблюдать устав альянса.

«В уставе нет упоминания о том, что НАТО когда-либо будет участвовать в войнах за пределами своей территории, в странах, не являющихся членами НАТО», — сказал он, добавив, что уже существуют комитеты и целевые группы, которые определяют, как будет выглядеть миссия НАТО.

Орбан заявил, что Венгрия принимает участие в этих встречах, но венгерские дипломаты дали понять, что не поддерживают участие в войне за пределами территории НАТО.

«Сейчас в НАТО придумали новый термин для описания позиции Венгрии, он называется «неучастник». Мы теперь неучастники. В международной политике есть другое выражение: «отказ от участия». Сейчас мы не участники, но мы еще не отказались от участия. Если бы мы отказались от участия, наше участие в военной структуре НАТО и наша позиция также изменились бы», — пояснил он, добавив, что команда юристов работает над тем, как Венгрия может продолжить свое членство в НАТО, не принимая участия в операциях НАТО за пределами территории НАТО.