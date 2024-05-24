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Мошенники придумали новый способ обмана белорусов

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  • 24.05.2024, 15:34
  • 5,290
Мошенники придумали новый способ обмана белорусов

Блокируют телефоны и требуют денег.

Мобильники белорусов блокируют мошенники, а за разблокировку требуют денег. Так жительница Минска нашла в мессенджере объявление о дополнительном заработке. Суть работы заключалась в том, чтобы скачивать определенные мобильные приложения, тестировать их, писать отзывы и получать за это деньги. Девушка выполнила все инструкции. После чего ее попросили войти со своего телефона в другую учетную запись и повторить указанные действия.

Минчанка ввела на своем гаджете предоставленный логин и пароль, после чего произошла блокировка устройства. Куратор, которому девушка сообщила о произошедшем, потребовал перевести ему деньги за разблокировку. Потерпевшая отказалась и обратилась в милицию.

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