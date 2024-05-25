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СМИ: Янукович в Минске присоединился к переговорам Путина и Лукашенко по Украине

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  • 25.05.2024, 8:16
  • 12,518
СМИ: Янукович в Минске присоединился к переговорам Путина и Лукашенко по Украине

Подробности.

24 мая в Беларусь прилетел беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Его самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля 24 мая в 12:50 по минскому времени, сообщает издание «Репортер».

«Янукович присоединится к Александру Лукашенко и Владимиру Путину «для обсуждения мирного плана по Украине», - отмечает издание.

Напомним, что Янукович в феврале 2014 года, в дни, когда Россия проводила оккупацию украинского Крыма, бежал в Россию, где получил убежище.

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