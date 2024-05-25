закрыть
25 мая 2024, суббота, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рогозин устроил истерику из-за подрыва ядерного щита РФ

1
  • 25.05.2024, 13:14
  • 2,330
Рогозин устроил истерику из-за подрыва ядерного щита РФ

Угрожает Вашингтону.

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали объект системы предупреждения о ядерном ударе - станцию «Воронеж-ДМ».

Российский «сенатор» от оккупированной Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России. Он заявил, что «Вашингтон выступил заказчиком грандиозного преступления, наняв безответственного бандита».

Рогозин добавил, что «Вашингтону придется ответить по полной за случившееся».

«Воронеж-ДМ» входит в семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж». Станции предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко