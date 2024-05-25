Рогозин устроил истерику из-за подрыва ядерного щита РФ

Рогозин устроил истерику из-за подрыва ядерного щита РФ1
- 25.05.2024, 13:14
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Угрожает Вашингтону.
В Краснодарском крае РФ дроны атаковали объект системы предупреждения о ядерном ударе - станцию «Воронеж-ДМ».
Российский «сенатор» от оккупированной Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России. Он заявил, что «Вашингтон выступил заказчиком грандиозного преступления, наняв безответственного бандита».
Рогозин добавил, что «Вашингтону придется ответить по полной за случившееся».
«Воронеж-ДМ» входит в семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж». Станции предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.