Россияне скупают недвижимость в Беларуси 17 25.05.2024, 19:16

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Установлен рекорд c 2015 года.

За 1 квартал 2024 года продажа физлицами-резидентами РБ объектов недвижимости нерезидентам составила 29,6 млн USD в экв. Это рекордный показатель активности в 1 квартале за десятилетие — с 2015-го. По сравнению с предыдущим годом объем иностранных вложений в белорусскую недвигу вырос на 24,2%, пишет banki24.by.

Так, за 1 квартал 2023-го физлица синеокой продали нерезидентам недвижимость на 23,9 млн USD, за аналогичный квартал 2022 года — на 20,6 млн USD, 2021 года — на 13,5 млн USD, 2020 года — на 19,6 млн USD, 2019 года — на 17,2 млн USD, 2018 года — на 15,6 млн USD, 2017 года — на 14,6 млн USD, 2016 года — на 15,0 млн USD, 2015 года — на 18,3 млн USD.

Рекорд продажи недвижимости нерезидентам отмечался в 2014 году — 39,9 млн USD за 1 квартал. Выходит, январь—март текущего года вышел на почетное второе место (по данным кадастровых агентств).

Скорее всего, на фоне санкций и контрсанкций всплеск активности в начале 2024 года состоялся благодаря продаже недвиги лицам из дружественных стран. Наиболее подходящим кандидатом выступают резиденты Российской Федерации.

Есть еще один факт: в 2022 году нерезиденты развили крупнейшую активность по скупке недвижимости в 4 квартале. За те 3 месяца забугорные жители получили от резидентов РБ квадратные метры на 107,9 млн USD. Эта сумма существенно больше покупок, отраженных за три предыдущих квартала (75,9 млн USD в экв).

Если сравнивать все кварталы в 2014—2024 гг., то 4 квартал 2022-го выходит на первое место по объему продаж недвижимости иностранцам. Поэтому в некотором роде санкции косвенно оказали благотворное влияние на белорусскую экономику — через механизм инвестиций нерезидентов в недвижимость на территории синеокой.

К сведению: прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это инвестиции без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги. В эту сумму не входят долговые инструменты типа кредитов и займов, финансового лизинга, кредиторки и дебиторки и др.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе представляют собой разницу (сальдо) между валовым поступлением прямых иностранных инвестиций и валовым изъятием прямых иностранных инвестиций. В сумму инвестиций входят вложения в реальный сектор экономики, в банковский сектор и приобретение нерезидентами объектов недвижимости у белорусских резидентов.

Иностранные инвестиции — это инвестиции, вложенные зарубежными инвесторами. Прямые иностранные инвестиции — это инвестиции прямых инвесторов, доля которых составляет не менее 10% акций и/или паев в уставном фонде организации.