В Санкт-Петербурге столкнулись два российских корабля 26.05.2024, 8:15

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Таран показали на видео.

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) на реке произошла корабельная авария в ночь на 26 мая. Одно прогулочное судно протаранило другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую Северо-Западную транспортную прокуратуру и Telegram-канал SHOT.

Инцидент в Петербурге на Неве произошел под Литейным мостом.

Отмечается, что теплоход под названием «Соларис» ударил носовой частью прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» и пробил конструкции на борту пострадавшего корабля.

Данных по поводу возможных пострадавших в результате нашествия теплоходов друг на друга пока нет.

В российском ведомстве заявили, что обстоятельства происшествия и его причины выясняются.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит выполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдении прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - говорится в заявлении.

Также в сети были обнародованы кадры тарана на Неве двух кораблей.