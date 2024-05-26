У всех белорусов, которые живут в Литве, отозвали разрешения на оружие 2 26.05.2024, 20:17

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Аналогичная мера коснулась россиян.

Полтора года назад Сейм Литвы запретил гражданам Беларуси и России, проживающим в стране, хранить оружие. С тех пор все выданные разрешения были постепенно аннулированы.

На момент принятия закона конце 2022 года разрешением на оружие владели 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, пишет LRT.

«Осталось два человека, оружие которых до сих пор не найдено. С этими лицами связались, но в настоящее время они не находятся в Литве. Когда они вернутся в Литву, оружие заберут», — заявили в Департаменте полиции.

По закону, белорусы и россияне обязаны были продать или сдать свое оружие в течение года со вступления в силу закона, то есть с 1 апреля 2023 года. В начале 2024-го всех белорусов и россиян, у которых есть оружие, письменно проинформировали о необходимости сдать или продать его до 1 апреля. Большинство выполнили требование властей, у остальных оружие изъяли после 1 апреля.

«Оружие не было конфисковано. Большая часть оружия уже продана. Некоторые из образцов передаются в оружейные магазины на комиссионную продажу. Небольшое количество оружия временно хранится в полиции», — рассказали литовские силовики.

Инициатором закона был нынешний министр обороны, а тогда глава комитета по нацбезопасности Лауринас Кащюнас. Политик заявлял, что поправка к Закону о контроле над оружием и боеприпасами позволит предотвратить формирование и деятельность диверсионных групп в пользу враждебных государств.