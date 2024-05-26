Науседа побеждает по всей Литве 1 26.05.2024, 22:24

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Гитанас Науседа

Стали известны предварительные результаты президентских выборов в Литве.

Литва в воскресенье выбирала президента на 5 лет. Стали известны первые результаты подсчета голосов, пишет delfi.lt.

Пока Гитанас Науседа лидирует по всей Литве, однако немалая часть избирательных участков еще не предоставила данные. 26 мая голосовать на выборах можно было с 7 до 20 ч.

По данным из 1564 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 78.11% избирателей, а за Ингриду Шимоните - 20.34%.

После 21 часа советник президента Литвы Фредерикас Янсонас сказал, что результаты выборов уже ясны, победил Науседа.

Свою команду Науседа пригласил ждать результаты в ресторан Le Mans в районе Ужупис.

- Данные 83 – 14. Конечно, цифры изменятся, а победитель останется неизменным. Это не первые, не вторые и не третьи выборы, которые мы видим, есть данные по половине участков, тенденция понятна. Сами цифры, конечно, изменятся, – сказал Янсонас.

На вопрос, удастся ли Науседе получить 75% голосов, Янсонас ответил:

- Не знаю, будет ли 75%, но это всего лишь цифры, не суть. Суть - доверие людей, их решение, ведь это небольшие участки, это регионы, понятно, что люди по всей Литве, не только в крупных городах, думают, они думают о будущем Литвы.