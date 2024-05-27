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Выборы в Литве: уверенно побеждает Науседа

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  • 27.05.2024, 9:02
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Выборы в Литве: уверенно побеждает Науседа
Гитанас Науседа
фото: delfi

Он набрал 74,43% голосов избирателей.

В Литве состоялся второй тур президентских выборов. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках действующий президент Гитанас Науседа набрал 74,43% голосов избирателей, пишет Delfi.

Оппонирующая ему премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку 24,06% избирателей.

По данным ГИК, Науседа победил во всех самоуправлениях Литы.

В воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Чтобы отдать свой голос на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан.

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