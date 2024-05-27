Удар дронов: появились спутниковые снимки российской РЛС в Орске 27.05.2024, 14:37

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Украинская разведка установила рекорд.

Появились спутниковые снимки последствий удара беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины по российской РЛС в городе Орск Оренбургской области РФ.

Соответствующие снимки опубликовал проект «Радио Свобода» «Схемы».

На фото за 27 мая можно увидеть, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было. Журналисты предполагают, что это следы пожара в результате попадания БПЛА.

Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

Отмечается, что «Воронеж-М» является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Такая станция имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс. км.