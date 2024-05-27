Спецназ ВСУ атаковал россиян в Харьковской области 27.05.2024, 15:40

В результате успешной боевой работы ликвидировано 11 оккупантов.

Воины Сил специальных операций ВСУ совершили успешный налет на российские позиции в Харьковской области. Кадры боевой работы украинского спецназа показала пресс-служба ССО. В ходе атаки на позиции российских оккупантов среди леса или лесопосадки операторы 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича в ближнем бою применяли стрелковое оружие, пишет dialog.ua.

Также для уничтожения захватчиков в блиндажах и окопах спецназовцы использовали ручные гранаты и одноразовые гранатометы. В ССО рассказали, что противник не успел прийти в себя, как на его позициях уже были операторы боевой группы ССО ВСУ.

В результате успешной боевой работы на Харьковщине было ликвидировано 11 российских солдат еще трое взяты в плен.