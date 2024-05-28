Кремль выставит «счет за войну» пяти миллионам россиян 28.05.2024, 4:00

Власти РФ подготовили налоговую реформу.

Налоговая реформа, которую готовят российские власти, чтобы наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на войну, затронет до 5 миллионов российских граждан.

Такую оценку в обзоре в понедельник дают аналитики Альфа-банка, ссылаясь на предварительные параметры повышения налогов, которые в конце прошлой недели утвердил налоговый комитет Госдумы РФ.

Согласно рекомендациям комитета, с 2025 года повышенный налог на доходы физлиц будут платить россияне, зарабатывающие больше 150 тысяч рублей в месяц. Это, по мнению депутатов, сохранит «конкурентоспособность» российской экономики и «привлекательность» ее налоговой системы в сравнении с «дружественными» странами, в том числе государствами ЕАЭС.

«В случае утверждения эта мера затронет 3-5 млн граждан», — пишут аналитики Альфа-банка. Они напоминают, что изначально порог для повышенного НДФЛ предлагалось установить на уровне 1 млн рублей в год, то есть около 83 тысяч рублей в месяц, а в этом случае под увеличение налога на доходы попали бы вдвое больше людей — до 10 млн человек,

По данным Росстата, в феврале 2024 года средняя зарплата по России составляла 78432 рубля в месяц и за год увеличилась более чем на 13 тысяч рублей. Ее номинальный рост составил 19,3%, а реальный — с учетом инфляции — достиг 10,8%.

По данным Bloomberg, для тех, кто попадет под новые налоговые параметры, НДФЛ будет увеличен с 13% до 15%. Дополнительно власти рассматривают 20-процентную ставку для граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (от 416 тысяч рублей в месяц).

Распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, «справедливо», говорил президент РФ Владимир Путин, анонсируя налоговую реформу в послании Федеральному собранию 29 февраля. Новые налоговые ставки нужно «зафиксировать до 2030 года», чтобы «обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов», говорил президент.

«Более высокие налоги на домохозяйства с высокими доходами» позволят Путину получить от 0,5% до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые «помогут финансировать его войну в Украине», отмечает Александр Исаков, главный экономист по России Bloomberg Economics.

Во-вторых, дополнительное налоговое бремя «снизит отток капитала» и давление на рубль, указывает он: люди, обладающие деньгами, будут вынуждены отдать их государству вместо того, чтобы покупать валюту или пытаться эвакуировать сбережения из страны.

Наконец, добавляет Исаков, Путину нужны деньги на финансирование его мер поддержки рождаемости, уровень которой, согласно Росстату, в прошлом году стал минимальным с 1999 года.