На границе Литвы и Беларуси — транспортный коллапс 28.05.2024, 9:39

Очередь из легковушек растянулась на километры.

Очередь из легковушек в Медниках на литовско-белорусской границе — почти три километра. В очереди много перегонных машин. Стоят и литовские машины.

«Очередь составляет 2,8 км. Ближе к шлагбауму стоят недовольные люди и останавливают всех, кто едет без очереди. Все ждут нормальную смену на Литве», сообщает телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

Что касается очередей из Беларуси в ЕС, то ситуация следующая:

на пограничном переходе «Брест» на границе с Польшей очередь по состоянию на 8:00 составляет 45 автобусов и 230 легковушек, сообщает Пограничный комитет.

На литовской границе в Беняконях стоит 680 грузовиков и 90 легковушек. Очереди из автобусов нет.

В Каменном Логе — 150 легковушек и 780 грузовиков, очереди из автобусов нет.

На белорусско-латвийской границе в Григоровщине очередей из автобусов нет, стоит 10 легковушек, но зато 330 грузовиков.