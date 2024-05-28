Китай подготовил новый «сюрприз» для России 28.05.2024, 12:11

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Доставка товаров из этой страны морем подорожала на треть.

Новая неприятность для поставщиков товаров в Россию: их перевозка морем из Китая быстро дорожает, рассказывают транспортные компании и импортеры. Эти дополнительные издержки будут переложены в цены.

Неожиданное оживление мировой торговли на фоне проблем с судоходством на самых популярных маршрутах в Красном море и вызванная этим нехватка контейнеров в Китае начали сказываться на цене товаров в России. За последние две недели ставки фрахта морского 40-футового контейнера из Шанхая в Москву морем и по железной дороге выросли на 13% с $6000 до $6800, следует из расценок, которые прислали The Moscow Times десять транспортных компаний. Сейчас они на 35% выше, чем во второй половине апреля – тогда, по данным логистической компании Tradest, ставки немногим превышали $5000.

Растут цены и на других основных направлениях морских перевозок в Россию – в Санкт-Петербург и Новороссийск, отмечается в обзоре Tradest, и разворота этой тенденции пока не предвидится, потому что она связана с нехваткой контейнеров на китайском рынке.

«На конец июня нам уже предлагают море+ж/д до Москвы за $7250», – возмущается менеджер компании по продаже одежды. «Как и многие наши коллеги, переходим на доставку грузов фурами из Китая, там цены более стабильны – от $3500-4000 за фуру», – рассказывает импортер посуды. Просто бронируйте свободные места, иначе вообще никуда не увезете свой груз, говорит в ответ на это менеджер крупной транспортной компании. Быстрого решения проблем никто из них не предвидит.

Нехватка судов и контейнеров из-за проблем с судоходством на самых популярных торговых маршрутах в Красном море распространилась по всей Азии и привела к тому, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок SCFI к середине мая достиг самого высокого уровня с сентября 2022 года, за прошедшую неделю подрос еще на 7%. Крупнейший оператор морских перевозок мире, датская Maersk утверждает, что потеря пропускной способности на маршрутах Азия-Европа и по Средиземноморью достигла 15-20%, указывает профильный ресурс Linerlytica.

Ситуация с эффективными мощностями не столь плачевна, как предполагают перевозчики, но высокий спрос, опережающий все прогнозы, застал рынок врасплох, поскольку контейнерное оборудование и суда также в дефиците, отмечают эксперты Linerlytica. Почти во всех портах Азии грузоотправители вынуждены ждать порожних контейнеров – от нескольких дней до недели, а в Китае 40-футовые контейнеры практически на исходе, отмечают аналитики другого логистического ресурса Drewry.

В случае с Россией ситуация усугубляется дисбалансом в торговле: импорт – в основном товары и оборудование, а главная статья экспорта – энергоресурсы. «Россия – очень большая страна. И поэтому тут застревают контейнеры», – иронизируют эксперты Центра экономического прогнозирования ГПБ. По их подсчетам, с начала 2023 г. в Россию через порты и по железной дороге было импортировано на 530 тысяч 20-футовых контейнеров больше, чем вывезено из страны.

Часть пустующих контейнеров вывозится на хранение, продается или сдается на металл, но большая часть оборудования остается на складах, ограничивая возможности обработки грузов. В последнее время проблема настолько обострилась, что одна из крупнейших иностранных морских линий запретила с 1 апреля сдавать в Екатеринбурге свои контейнеры по схеме дроп-офф (сбор за возврат принадлежащего перевозчику контейнера в месте, отличном от места назначения), а в большинстве других городов тарифы достигли максимумов, увеличившись в несколько раз с середины 2023 г., отмечают эксперты ЦЭП.

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) также фиксирует рост стоимости доставки из Китая. По его данным, в мае начали расти цены на прямую перевозку контейнеров из Китая в Россию, которые до этого на протяжении года планомерно снижались. К середине месяца они, по оценке ЦЦИ, прибавили до 8% в зависимости от маршрута.