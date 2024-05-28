Маркер краха системы Эль Мюрид

28.05.2024, 14:34

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Какой процесс будет запущен первым?

Идущий разгром одной из крупнейших группировок российского нобилитета говорит не только о классическом «усыхании пирога», но и серьезных деградационных процессах в управлении.

В России сложилась классическая византийская модель непубличной аппаратной политики, суть которой - в обеспечении балансов между всеми правящими группировками в динамике.

У подобной модели есть специфическая особенность: система тем более устойчива, чем больше группировок включаются в эти балансы. И наоборот: упрощение системы через вывод этих группировок из балансов или их избыточное укрупнение делает её менее устойчивой.

Проблема налицо - высшая власть уже не в состоянии осуществлять управление высокого уровня, а потому вынужденно идет на упрощение правящей страты.

Сама по себе византийская модель не исключает возможность ликвидации какой-либо правящей группы, но с обязательным привлечением новых групп «молодой аристократии» и допуском их к власти. Чем решается еще одна задача - ручная, но все-таки хоть какая-то социальная мобильность, но главное - сохранение сложной системы балансов, и как следствие - сохранение устойчивости всей системы.

В нашей ситуации новых групп «молодой аристократии» не наблюдается, скорее, наоборот. На ключевые посты расставляются одни и те же люди, которые, кстати, не молодеют.

Это чревато в том числе и тем, что нас неизбежно ожидают обвальные перестановки в высшей власти по мере массового ухода престарелых бонз из жизни естественным путем, что произойдет в ближайшие годы. А массовые перестановки сами по себе для любой управляющей системы опасны. Для системы, находящейся в состоянии глубочайшей катастрофы, эта угроза носит буквально витальный характер.

Из сказанного можно сделать предварительный вывод - при том, что власть путем террора и внешней агрессии смогла переохладить социум и обеспечить его видимую стабильность, она своими действиями разрушает остатки устойчивости управляющего контура путем его упрощения.

Поэтому любая попытка реформы управленческой системы (а сейчас появляются признаки возвращения к идее 2020 года о трансферте через создание суперструктуры Госсовета, стоящего над всеми структурами власти), а также по мере быстрой кончины правящих геронтократов устойчивость всей системы очень быстро начнет падать. Власть будет вынуждена снимать контроль над обществом, которое немедленно начнет выходить из переохлажденного состояния, а так как процесс выхода динамический и инерционный, то точку равновесия система преодолеет очень быстро и будет двигаться дальше по пути «разгона» социальной температуры.

Думаю, что маркером краха системы станет либо «пятилетка похорон», либо новая попытки реформы системы управления. Что будет запущено первым - то и станет похоронным маршем для всей системы.

Эль Мюрид, (Telegram https://t.me/anatoly_nesmiyan/18647)