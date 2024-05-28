«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице» 28.05.2024, 14:55

Белорусы высказались о подорожании топлива.

В официальном TikTok-аккаунте сайта Charter97.org ролик о том, что из-за России в Беларуси восемь недель будет дорожать топливо собрал много возмущенных комментариев.

Приводим некоторые из них:

«Теперь на все товары цена вырастет».

«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице».

«Зато когда на копейку подешевеет неделю, то из всех утюгов кричать будут!»

«Бизнес по-белорусски: продать подешевле, а поднять цены у себя».

«Можно подумать, что меньше заправляться будут».

«В России будет дорожать? Или дефицит только по белорусским кошелькам бьёт?»