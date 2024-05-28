«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице»
- 28.05.2024, 14:55
Белорусы высказались о подорожании топлива.
В официальном TikTok-аккаунте сайта Charter97.org ролик о том, что из-за России в Беларуси восемь недель будет дорожать топливо собрал много возмущенных комментариев.
@charter97.org Из-за России в Беларуси восемь недель будет дорожать топливо #топливо #дизель #бензин #беларусь #нефтепродукты #заправки #цены ♬ original sound - Хартия97
Приводим некоторые из них:
«Теперь на все товары цена вырастет».
«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице».
«Зато когда на копейку подешевеет неделю, то из всех утюгов кричать будут!»
«Бизнес по-белорусски: продать подешевле, а поднять цены у себя».
«Можно подумать, что меньше заправляться будут».
«В России будет дорожать? Или дефицит только по белорусским кошелькам бьёт?»