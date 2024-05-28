закрыть
28 мая 2024, вторник, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице»

  • 28.05.2024, 14:55
«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице»

Белорусы высказались о подорожании топлива.

В официальном TikTok-аккаунте сайта Charter97.org ролик о том, что из-за России в Беларуси восемь недель будет дорожать топливо собрал много возмущенных комментариев.

@charter97.org Из-за России в Беларуси восемь недель будет дорожать топливо #топливо #дизель #бензин #беларусь #нефтепродукты #заправки #цены ♬ original sound - Хартия97

Приводим некоторые из них:

«Теперь на все товары цена вырастет».

«Так Лукашенко же нефть нашел в Речице».

«Зато когда на копейку подешевеет неделю, то из всех утюгов кричать будут!»

«Бизнес по-белорусски: продать подешевле, а поднять цены у себя».

«Можно подумать, что меньше заправляться будут».

«В России будет дорожать? Или дефицит только по белорусским кошелькам бьёт?»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов