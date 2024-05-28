Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах 28.05.2024, 18:46

Оппозиция покинула здание парламента и присоединилась к митингующим.

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, мешавшее принятию законопроекта об иностранных агентах, передает NewsGeogia.

За проголосовали 84 депутата, четверо высказались против. Оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний и присоединилась к митингующим на проспекте Руставели перед зданием парламента.

После преодоления вето законопроект снова отправят президенту Саломе Зурабишвили; если она опять откажется его подписывать, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили. После публикации он вступит в силу.

«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — говорила грузинский президент.