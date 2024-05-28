Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
- 28.05.2024, 18:46
Оппозиция покинула здание парламента и присоединилась к митингующим.
Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, мешавшее принятию законопроекта об иностранных агентах, передает NewsGeogia.
За проголосовали 84 депутата, четверо высказались против. Оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний и присоединилась к митингующим на проспекте Руставели перед зданием парламента.
После преодоления вето законопроект снова отправят президенту Саломе Зурабишвили; если она опять откажется его подписывать, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили. После публикации он вступит в силу.
«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — говорила грузинский президент.