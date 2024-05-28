Известного белорусского бойца ММА избили толпой в Сочи 3 28.05.2024, 20:43

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Федор Колтун

Остановить драку смогли только охранники зала.

На белорусского бойца ММА Федора Колтуна напали несколько человек после турнира «Наше дело 83» в Сочи, который состоялся 25 мая, сообщает издание Sochi-bloknot.ru.

Основным оппонентом Федора Колтуна стал другой боец, Гаджимурад Хирамагомедов из Дагестана. Драка между спортсменами произошла в Красной Поляне под Сочи в зале, где в тот момент проходила пресс-конференция. По словам белоруса, на него накинулись четыре человека.

«Он подошел ко мне, я встаю, он меня берет подсекает. Я ему говорю, что ты меня трогаешь. Он мне говорит — пойдем выйдем. Я начинаю выходить и меня начинают гасить», — прокомментировал инцидент Колтун.

В результате остановить драку смогли только охранники зала. Насколько сильно кто пострадал — не сообщается.