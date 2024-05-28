В Литве перехватили два груза контрабандных сигарет из Беларуси 28.05.2024, 21:48

Они прилетели на метеозондах.

Литовские пограничники перехватили два груза контрабандных сигарет, доставленных на метеозондах из Беларуси, сообщили в Погранслужбе Литвы.

В воскресенье, 26 мая, пограничники нашли в Шальчининском районе остатки метеозонда и пакет, в котором находились 500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизами и GPS-трекер.

Через два дня пограничники в том же районе прямо у госграницы обнаружили еще один метеозонд, к которому был прикреплен прямоугольный сверток. В нем находились 600 пачек сигарет с белорусскими акцизами.

В ведомстве рассказали, что подобные воздушные шары производятся в Китае, Индии, Японии и других странах. Их можно приобрести в интернете. Метеозонд наполняется гелием или водородом и может подниматься на высоту 25−30 км, после чего взрывается.