На границе с Литвой произошел серьезный конфликт 29.05.2024, 11:25

Водитель на BMW уложил «народного дружинника» на асфальт.

27 мая произошел серьезный конфликт в очереди на границе Беларуси у погранперехода «Бенякони — Шальчининкай» с литовской стороны. Читатели «АвтоГродно» делятся видео происшествия.

Очевидцы рассказали, что в конце очереди, вблизи въезда в литовский пункт пропуска, на дороге традиционно дежурили мужчины в светоотражающих жилетах, так называемая народная дружина. Это люди, которые тоже ждут в очереди, но дополнительно пытаются регулировать в ней порядок, чтобы никто не объезжал стоящие автомобили.

К слову, в очереди к тому моменту нужно было простоять не менее 43 часов.

Двое суток в очереди к пунктам пропуска не устроили водителя на премиальном BMW XM с литовскими номерными знаками, и он поехал к шлагбаумам мимо очереди. Вблизи пункта пропуска его встретили мужчины из «народной дружины».

Неизвестно, о чем шел разговор, но водитель BMW не собирался задерживаться и начал движение через людей. Несколько мужчин отошли в сторону, но один из них стал упираться в капот кроссовера, а другой пытался не пустить автомобиль, удерживая его за водительскую дверь.

В итоге водитель BMW XM резко ускорился, мужчина спереди успел отпрыгнуть, а второй потянулся за автомобилем и упал на асфальт.

По словам очевидцев, после этого водитель BMW XM куда-то уехал, вернувшись в очередь через несколько часов, когда уже стемнело, — к 11 вечера. К этому моменту на месте уже были сотрудники литовской полиции.