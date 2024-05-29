Что Путин вычитал в Конституции Украины о Зеленском 4 Виталий Портников

29.05.2024, 17:10

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Виталий Портников

Все очень просто.

К российским пропагандистам, ставящим под сомнение легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины, подключился сам российский лидер. На пресс-конференции в Ташкенте Владимир Путин долго трактовал соответствующие статьи украинской Конституции, которые, по его мнению, подразумевают передачу власти от президента спикеру парламента по истечении пяти лет полномочий. О том, что эта же Конституция включает статьи о нахождении в составе Украины Крыма, Севастополя и других оккупированных и аннексированных Россией регионов Украины Путин, разумеется, не упомянул. Украинская Конституция интересует его, похоже, исключительно в части попытки дестабилизации ситуации в соседней стране.

Конечно, мы можем обсуждать, что еще должна была сделать украинская власть, чтобы не оставалось сомнений в легитимности действующего главы государства по истечении пятилетнего срока полномочий. Но нужно понимать, что это исключительно внутриполитическая проблема Украины. Если бы, допустим, было бы обращение в Конституционный суд, западные лидеры восприняли бы его решение в качестве дополнительно аргумента относительно легитимности полномочий украинской власти, а Путин – каким бы ни было бы решение суда – назвал бы его «прогнозируемым» и «продиктованным западными кураторами» Украины.

Потому что Путин свято уверен, что только он может рассуждать о легитимности власти в украинской Конституции – и, кстати, о легитимности собственной власти тоже.

Ведь мы еще не забыли, что Путин получил возможность быть «переизбранным» на пост президента России в результате манипуляций с российской Конституцией, знаменитого «обнуления сроков»? Что на самом деле не Зеленский, а именно Путин, уже пятый срок находящийся в президентском кресле, в том числе и благодаря девальвации Основного закона собственной страны – настоящий узурпатор власти.

Но хотел бы напомнить, что Путин всегда интерпретировал украинскую Конституцию так, как это было ему удобно. И, возможно, именно эта вольность обхождения с чужим законодательством поможет нам в будущем выпутаться из тех бесчисленных правовых капканов, которые российский президент расставил на пути возможного возвращения к приоритетам международного права.

В Ташкенте Путин рассказывал собравшимся о легитимности украинского парламента. В 2014 году он был уверен совершенно в обратном – «легитимным» был сбежавший с Украины Виктор Янукович, а решение парламента об отрешении президента от должности не имело юридической силы. Но хотелось бы напомнить, что свое согласие с представлением о назначении новым председателем Совета министров АРК Сергея Аксенова Янукович направил уже после того, как был отрешен от должности.

Это согласие с представлением не прошло соответствующих правовых процедур, было подписано не президентом, а рядовым гражданином. И, соответственно, было и остается юридически ничтожным – а, следовательно, юридически ничтожными остаются все последующие решения нового правительства автономии, превратившегося в ширму аннексии полуострова. Никак не согласуются со статьями украинской Конституции создание альтернативных органов управления на других оккупированных территориях Украины, проведение псевдореферендумов и многие другие действия оккупационной власти.

Конституция – не документ, из которого можно выдергивать понравившиеся Владимиру Путину статьи – пусть даже сам он, очевидно, так и не считает. И если говорить о приведении украинского правового поля в соответствие с нормами Конституции, то я могу предложить российскому президенту простой правовой механизм: прекращение военных действий и вывод оккупационных войск со всей территории, обозначенной в Конституции Украины.

А затем на всей этой территории можно будет провести новые президентские и парламентские выборы – и Владимиру Путину, этому заядлому конституционалисту, не придется ломать себе голову в попытках разобраться с легитимностью Владимира Зеленского.

Все очень просто.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»