В Дели зарегистрирована рекордная жара 29.05.2024, 22:15

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Небывалые 52,3°C.

В индийской столице 28 мая отмечена самая высокая температура за всю историю наблюдений страны, пишет The Times of India.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), в пригородах Мангешпур и Нарела на северо-западе Дели зафиксированы показатели в 52,3°C.

В столичном регионе объявлен красный уровень опасности из-за жары.

Предыдущий рекорд в 51°C был зафиксирован в 2016 году в штате Раджастхан.

«Ветры в Дели дуют преимущественно с запада, со стороны Харьяны и Раджастхана. Под этим воздействием в городе, особенно в его отдаленных районах, наблюдается огромный рост температуры», — приводит газета слова представителя IMD Кулдипа Шриваставы.

Некоторые синоптики заявляют, что информацию о новом рекорде необходимо перепроверить, потому что автоматическая метеостанция, зафиксировавшая его, могла ошибиться. Специалисты занимаются перепроверкой данных.

Меж тем, медики в Дели предостерегают людей от выхода на улицу без необходимости, особенно с 11:00 до 16:00 по местному времени, поскольку это может привести к ухудшению самочувствия. Особенно следует быть осторожными детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Страдания людей немного облегчил дождь, прошедший в среду. Но опасный уровень жары сохраняется. По прогнозам, температура может несколько упасть к пятнице.