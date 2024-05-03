Ситуация на фронте в Украине критическая 15 Юрий Бутусов

3.05.2024, 13:52

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Юрий Бутусов

Что с этим делать.

Преступная, аморальная, интеллектуально ограниченная Россия опережает по скорости, масштабу изменений и решений свободную, интеллектуально и морально мощную Украину.

Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.

Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.

Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.

Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?

Применение войск. Как не было никакого анализа предыдущих действий на уровне генералов и комбригов, так и нет. Как продвигались на должности командиров люди, которые не понимают современную тактику, воюют по карте, не являются лидерами в коллективе, бездарно теряют людей и технику и не хотят учиться, а хотят только делать отчеты и доклады, что у них все хорошо и контролируемо, — так это и продолжается. И никому наверху это не интересно.

Мы гордимся нашими тактическими победами, героизмом, мастерством отдельных воинов, профессионализмом отдельных командиров и воинских частей, все это есть у нас в очень многих местах, только поэтому и держится фронт третий год. Но в массовой войне мобилизованных армий нужно масштабирование решений и концентрация усилий на уровне высшего военного и политического руководства.

Если у нас меньше людей, меньше снарядов, бомб, если мы конкурируем только в дронах, то создать преимущество мы можем только благодаря лучшему управлению, организации и применению.

Чтобы побеждать, не обязательно быть больше, но обязательно надо опережать.

Но, к сожалению, преступная, аморальная, интеллектуально ограниченная Россия на данный момент опережает по скорости и масштабу изменений и стратегических решений свободную, демократическую, интеллектуально и моральную мощную Украину.

И если Зеленский не на словах, а на деле хочет победить, а не разыграть с Путиным договорняк, то он должен начать задумываться и принимать шаги, которые позволят Украине опережать Россию в стратегических решениях. Все возможности есть, но желание что-то менять до сих пор не просматривается.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»