Беларусь стала еще на шаг ближе к девальвации 5 30.05.2024, 11:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Ее приближает решение Лукашенко.

В Беларуси намерены ввести изменения по льготным потребительским кредитам, которые можно получить на покупку отечественных товаров. Об этом заявил Лукашенко 29 мая в Орше, где он посетил завод «Легмаш». Напомним, из-за повышенного спроса на кредиты Нацбанк видит риски девальвации и скачка цен, пишет «Зеркало».

Сейчас такие займы позволяют приобретать отечественные товары на сумму до 12 тыс. рублей под 4% годовых на три года.

Планируется расширить число предприятий, продукцию которых можно приобретать по таким кредитам, — с 120 до 140−150. Не исключено, что несколько снизится и процентная ставка по этому кредиту.

Ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты. То есть получается своего рода ловушка: увеличение зарплат приводит к росту потребления и активному кредитованию из-за относительно низких процентных ставок (то есть растет благосостояние населения), что, в свою очередь, грозит разгоном инфляции и девальвации (падением уровня достатка). Одна из причин такой ситуации — разрыв между ростом зарплат и производительностью труда (первый показатель прибавляет активнее).