Объявленный РПЦ воскресшим китаец оказался раненым якутом 4 30.05.2024, 20:27

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Дьулустан Иванов

Сюжет о «чудесном возвращении из мертвых» оккупанта вышел на канале «Спас».

Участник войны с Украиной, о «воскрешении» которого заявил протоиерей Артемий Владимиров, назвав его «китайцем», оказался якутом. Помощница священника дала ссылку на ролик, где есть «все ответы», после того, как у СМИ возникли вопросы к сказанному.

Сюжет о чудесном возвращении из мертвых 26-летнего Дьулустана Иванова вышел на канале «Спас». В нем говорилось, что военнослужащий пережил клиническую смерть во время операции после ранения. Однако когда сердце Иванова остановилось, ему явился некий святой. По словам самого героя ролика, мужчина в белых одеждах сказал: «Тебе еще рано», и затем военнослужащий очнулся. После произошедшего Иванов принял крещение с именем Сергей.

Именно на этот сюжет ссылался Владимиров, когда рассказывал про «китайца», который получил пулю на войне с Украиной, «разворотившую все его внутренности», а потом «воскрес» и принял православие вместе со всей семьей. «Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил», — говорил священник.

Владимиров также утверждал, что этот случай «не единичный». «Сколько сейчас замечательных свидетельств христовой победы над смертью, мне супруга присылает много военных роликов», — отмечал он.

Ранее сообщалось о якобы чудодейственных «свечах защиты», которые выдали мобилизованным из Пермского края, чтобы те зажигали их в бою для «изгнания злых духов» и спасения от пуль.

После начала войны с Украиной патриарх Кирилл призвал россиян не бояться умирать на фронте, заверив, что «такая жертва смывает все грехи». Он провел аналогии с Иисусом и обратился ко всем военнослужащим со словами: «Христос воскрес, и все вместе с ним воскреснем! И жизнь вечна, а потому идите смело». Сам патриарх Кирилл ездит на бронированном автомобиле в сопровождении сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

Президент России Владимир Путин во время поездки на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей в апреле прошлого года подарил военнослужащим группировки «Днепр» икону «Спас Нерукотворный». Ее провезли по всему фронту перед контрнаступлением Украины. Такой же образ Путин дарил штабу Национальной гвардии «Восток», а в феврале этого года передал еще один список этой иконы главному командованию Воздушно-космических сил.