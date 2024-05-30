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Reuters: Генсек НАТО предложит давать 40 млрд евро на оружие Украине ежегодно

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  • 30.05.2024, 22:06
Reuters: Генсек НАТО предложит давать 40 млрд евро на оружие Украине ежегодно
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг хочет создать «спецфонд».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит государствам-членам выделять не менее 40 миллиардов евро ежегодно на финансирование военной помощи Украине в рамках своей инициативы о создании «спецфонда» при Альянсе.

Об этом Reuters сообщил источник в НАТО.

Ожидается, что предложение Столтенберга будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 31 мая, в рамках дискуссии о путях долгосрочного обеспечения поддержки Украины.

«Мы должны поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, в которой нуждается Украина, так долго, как это будет необходимо», – сказал Reuters источник.

Он пояснил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года члены Альянса предоставляли Украине около 40 миллиардов евро в год.

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