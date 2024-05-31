Дроны атаковали аэропорты в Татарстане 2 31.05.2024, 9:58

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В Казани и Нижнекамск введен план «Ковер».

В России утром 31 мая пожаловались на атаку дронов по Татарстану, из-за чего в некоторых крупных городах в срочном порядке приостановили работу аэропорты. Местные жители заявили о пролете БПЛА и эвакуации работников химзаводов под звуки сирен, передает obozrevatel.com.

В сети они опубликовали видео. По данным пропагандистов, регион пытались атаковать два беспилотника.

Отмечается, что из-за дроновой угрозы был введен план «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска: они временно перестали принимать и отправлять самолеты.

«Один беспилотник сбит над Татарстаном, сообщают очевидцы. Предварительно, регион пытались атаковать два дрона», – заявили российские пропагандисты.

Тем времен жители Нижнекамска сообщали, что с местные химпредприятий начали срочно эвакуировать работников. Как и в Казани, в городе раздавалась сирена воздушной тревоги.