Германия предоставит Украину еще один комплекс Patriot и 500 миллионов евро 31.05.2024, 15:53

Анналена Бербок заявила, что военная поддержка Украины со стороны Германии отвечает международному праву.

Германия передает Украине еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot и выделяет дополнительные 500 млн. евро. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи глав МИД стран НАТО.

«Усиление противовоздушной обороны Украины остается критически важным. Германия предоставляет еще один комплекс Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны сохранять нашу твердую поддержку и преданность», – процитировали Бербок в пресс-службе немецкого МИД.

Бербок заявила, что вооруженная агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах Евросоюза и НАТО требует от Альянса непреклонного единства. Министр подчеркнула, что международное право является однозначным.

«Государства, подвергающиеся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины отвечает этим принципам», – добавила Бербок.