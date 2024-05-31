Экс-президент Монголии: Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе 4 31.05.2024, 20:01

3,116

Диктатор-изгой несет ответственность за преступления.

Бывший президент и премьер-министр Монголи Элбэгдорж Цахиагийн сделал открытое заявление в связи с визитом Лукашенко в Монголию. Он опубликовал его в twitter.

Many wonder why Lukashenko is coming to UB. The pariah dictator is eager to advance the Kremlin’s project. Harass the “Oasis of democracy” and push Mongolia for full membership in the Shanghai Cooperation Organization. The country is facing a crucial parliamentary poll this June.… pic.twitter.com/xWhV0Q8e7X — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) May 31, 2024

«Диктатор-изгой стремится продвинуть кремлевский проект. Притеснить «оазис демократии» и подтолкнуть Монголию к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Страна стоит перед важными парламентскими выборами в июне этого года. Ленинистская партия Монголии и премьер-министр-затворник Оюун-Эрдэнэ отчаянно пытаются удержать власть. Ничто не является совпадением.

Все мы знаем, что Лукашенко несет ответственность за преступления против человечности в Беларуси.

Монголия является участником Римского Статута. У нас есть представитель-судья в Международном уголовном суде. Я надеюсь, что международное сообщество и правосудие не будут терпеть акт публичного унижения. Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе. Будьте готовы».

«Ожидается прибытие лица, совершившего преступления против человечности. Надеюсь, что соответствующие меры будут приняты. Перед международным сообществом Монголия выполнит свои юридические обязательства. Торжество справедливости станет мировым событием, и это принесет Монголии хорошую репутацию», — заявил он.