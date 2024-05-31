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Экс-президент Монголии: Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе

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  • 31.05.2024, 20:01
  • 3,116
Экс-президент Монголии: Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе

Диктатор-изгой несет ответственность за преступления.

Бывший президент и премьер-министр Монголи Элбэгдорж Цахиагийн сделал открытое заявление в связи с визитом Лукашенко в Монголию. Он опубликовал его в twitter.

«Диктатор-изгой стремится продвинуть кремлевский проект. Притеснить «оазис демократии» и подтолкнуть Монголию к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Страна стоит перед важными парламентскими выборами в июне этого года. Ленинистская партия Монголии и премьер-министр-затворник Оюун-Эрдэнэ отчаянно пытаются удержать власть. Ничто не является совпадением.

Все мы знаем, что Лукашенко несет ответственность за преступления против человечности в Беларуси.

Монголия является участником Римского Статута. У нас есть представитель-судья в Международном уголовном суде. Я надеюсь, что международное сообщество и правосудие не будут терпеть акт публичного унижения. Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе. Будьте готовы».

«Ожидается прибытие лица, совершившего преступления против человечности. Надеюсь, что соответствующие меры будут приняты. Перед международным сообществом Монголия выполнит свои юридические обязательства. Торжество справедливости станет мировым событием, и это принесет Монголии хорошую репутацию», — заявил он.

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