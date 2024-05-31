Во Франции задержали россиянина, который мог готовить теракт на стадионе во время ОИ-2024 31.05.2024, 20:28

На этом стадионе сыграет сборная Украины.

Главное управление внутренней безопасности МВД Франции 22 мая задержало 18-летнего гражданина РФ – уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта на стадионе Geoffroy Guichard в Сент-Этьене во время летней Олимпиады 2024. Об этом 31 мая сообщается в релизе французского ведомства.

Отмечается, что подозреваемый россиянин «активно готовил» нападение во время футбольного матча. Его целью должны были стать зрители и полицейские на стадионе.

Гражданина России задержали у него дома, но перед этим он уже провел разведку, проинформировал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, при обыске у него на компьютере нашли фото и видео стадиона в Сент-Этьене. При этом россиянин отрицал проведение разведки и подготовку нападения.

26 мая задержанному предъявили обвинение как главе преступного террористического сообщества, сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре. Россиянина отправили под стражу.

Как указал BFMTV, во Францию он приехал с родителями в 2023 году.

В МВД Франции отметили, что это первая атака, предотвращенная перед Олимпиадой 2024.

В олимпийском футбольном турнире впервые примет участие сборная Украины. В частности, 27 июля украинцы сыграют против команды Марокко на стадионе в Сент-Этьене.