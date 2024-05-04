Крупнейший банк Турции стал массово отказывать россиянам в открытии счетов 2 4.05.2024, 15:19

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Даже с наличием ВНЖ и турецкой прописки.

Турецкий банк DenizBank, являющийся одной из самых крупных кредитных организаций в стране, с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России, пишет РБК со ссылкой на двух посредников, помогающих россиянам получать карты в банках Турции.

«Из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции», — описал ситуацию один из посредников Сергей Овсянников. Он добавил, что сейчас DenizBank делает исключения лишь клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше.

Проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле. По его словам, на вероятность открытия счета россиянину влияет «калибр клиента» и личные договоренности с конкретным отделением банка.

Наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета в DenizBank, подтверждает другой посредник Елена Чернышева. Она отмечает, что российским гражданам, имея на руках полный пакет необходимых документов, будет проще обратиться в другой банк для этих целей.

В конце прошлого года года президент США Джо Байден подписал указ, предполагающий введение ограничений против иностранных банков за помощь российским физическим и юридическим лицам в обходе санкций и за содействие в поставках для российского ОПК. После этого ряд иностранных кредитных организаций ужесточил условия обслуживания россиян, также у граждан РФ начались сложности с проведением платежей и переводов.

После полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций, некоторые страны, включая Турцию, стали помогать Москве реэкспортировать товары. По данным осведомленных источников Financial Times, российские спецслужбы потратили «значительные усилия и время», чтобы найти способы обхода санкций и мер экспортного контроля, и в таких операциях «умышленно или неумышленно» начали участвовать финансовые посредники.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова полагает, что отказы в открытии счетов вызваны рисками для банков попасть под санкции, поскольку доступ российских лиц к мировой финансовой системе могут расценить как вклад в финансовый сектор России. Кроме того, возрастает риск введения ограничительных мер за содействие в обходе антироссийских санкций.

«Открывая счет российским лицам, турецким банкам приходится затрачивать дополнительные ресурсы на проверку транзакций с точки зрения участия подсанкционных лиц или осуществления запрещенной с точки зрения западных санкций деятельности», — говорит Винокурова, отмечая, что Россия сейчас является «юрисдикцией с повышенным санкционным риском».

Требования по обслуживания россиян со стороны турецких банков в дальнейшем будут только ужесточаться из-за роста санкционного давления, но полностью отказаться от новых клиентов-россиян банки Турции едва ли решатся, уверена юрист: «Одним из принципов санкционных режимов западных юрисдикций является направленность мер на конкретных лиц, секторы, товары или услуги, и полный отказ от обслуживания россиян вряд ли будет ими поощряться».

В мае прошлого года зампред Банка России Алексей Гузнов сообщил о проблемах, с которыми сталкиваются российские банки при попытках открыть счета в «дружественных» странах, чтобы наладить торговлю в обход доллара, евро и других мировых валют. Перед этим в ЦБ РФ рассказывали, что иностранные банки не отвечают российским коллегам на предложения о партнерстве, а председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что лишь трем кредитным организациям удалось открыть корсчета.