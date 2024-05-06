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В Конгрессе США назвали условие, при котором США вступят в войну на стороне Украины

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  • 6.05.2024, 9:07
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В Конгрессе США назвали условие, при котором США вступят в войну на стороне Украины

Вашингтону придется послать военных.

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис считает, что США придется вмешаться в войну против РФ «не только с американскими деньгами, но и с военными», если Украина падет.

«Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», - заявил он в интервью CBS News.

По словам конгрессмена, Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование агрессии Кремля. Джеффрис напомнил, что сначала РФ вторглась в Грузию, а уже потом оккупировала украинский Крым.

«Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину достичь успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет», - подчеркнул политик.

Напомним, итальянское издание La Repubblica назвало «красные линии» НАТО.

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову.

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