Путин приказал провести учения по применению ядерного оружия 6.05.2024, 11:17

Якобы в ответ на «угрозы Запада».

Министерство обороны России заявило, что по поручению Путина «в ближайшее время» проведет учения по применению тактического ядерного оружия.

Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram

Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также военные РФ говорят, что учения якобы нужны для реагирования «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».