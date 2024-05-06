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Путин приказал провести учения по применению ядерного оружия

  • 6.05.2024, 11:17
Путин приказал провести учения по применению ядерного оружия

Якобы в ответ на «угрозы Запада».

Министерство обороны России заявило, что по поручению Путина «в ближайшее время» проведет учения по применению тактического ядерного оружия.

Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram

Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также военные РФ говорят, что учения якобы нужны для реагирования «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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