В Беларуси запретили продавать очередное подсолнечное масло из РФ 3 6.05.2024, 14:51

4,866

Его снимут с полок.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси подсолнечное масло «Дары Кубани». Оно появилось в списке опасной продукции.

С 6 мая это подсолнечное масло запрещено ввозить и продавать в Беларуси, его также должны снять с торговых полок.

Масло не соответствует техрегламентам по безопасности и маркировке. В том числе по результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4 оказалось 4,5. В Госстандарте посчитали, что продукция вводит потребителя в заблуждение, так как в итоге не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта.

В марте в Беларуси также запретили продавать российское подсолнечное масло «Горница». Претензии к продукту были аналогичные.