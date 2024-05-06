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В Беларуси запретили продавать очередное подсолнечное масло из РФ

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  • 6.05.2024, 14:51
  • 4,866
В Беларуси запретили продавать очередное подсолнечное масло из РФ

Его снимут с полок.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси подсолнечное масло «Дары Кубани». Оно появилось в списке опасной продукции.

С 6 мая это подсолнечное масло запрещено ввозить и продавать в Беларуси, его также должны снять с торговых полок.

Масло не соответствует техрегламентам по безопасности и маркировке. В том числе по результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4 оказалось 4,5. В Госстандарте посчитали, что продукция вводит потребителя в заблуждение, так как в итоге не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта.

В марте в Беларуси также запретили продавать российское подсолнечное масло «Горница». Претензии к продукту были аналогичные.

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